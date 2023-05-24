«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 180 тыс. рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» и ЦСКА получили штрафы по итогам матча 28-го тура чемпионата России.

«За скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 90 тыс. За задержку выхода игроков красно-белых на поле перед первым таймом клуб оштрафован на 20 тыс. За задержку выхода игроков ЦСКА на поле перед вторым таймом клуб оштрафован на 20 тыс. За скандирование ненормативной лексики болельщиками красно-синих клуб оштрафован на 50 тыс.» — цитирует Григорьянца РИА Новости.

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за жест в адрес Роши в матче с ЦСКА.

Напомним, что нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Ранее глава КДК РФС заявил, что Соболев не принёс извинений Роше за оскорбительный жест.