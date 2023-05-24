«Первоспортивный»: депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ провести проверку действий Соболева

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился в Генеральную прокурору РФ с просьбой провести проверку действий нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Как сообщает Telegram-канал «Первоспортивный», в заявлении Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия футболиста «Спартака» нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не заслужил травли за своё поведение в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.