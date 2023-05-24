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Мостовой считает, что Соболев не заслужил травли за жест в дерби с ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не заслужил травли за своё поведение в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Я видел, что Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело — просто говорить, что он натворил, а другое дело — травить. Но это у людей не всё в порядке с головой. Позже всё забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», — цитирует Мостового РИА Новости.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.

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