Metaratings: «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК

Нападающему «Спартака» Александру Соболеву будет предоставлен юрист футбольного клуба на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» предоставит клубного юриста нападающему, который бы вызван на заседание КДК РФС.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправил в РФС кадры, на которых игрок ЦСКА Роша провоцирует Соболева.