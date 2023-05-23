РБК: «Спартак» отправил в РФС кадры, на которых игрок ЦСКА Роша провоцирует Соболева

«Спартак» принял решение отправить в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) кадры, на которых защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцирует нападающего красно-белых Соболева.

Как сообщает РБК, на кадрах видно, как Роша дважды хватался за игровые шорты, обращаясь к форварду красно-белых. Это произошло на 33-й, 51-й и 58-й минутах встречи.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Роша первым показал неприличный жест Соболеву.