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В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Роша первым показал неприличный жест Соболеву

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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался об обвинениях в сторону защитника армейцев Виллиана Роши, что тот первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.
В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что Роша первым показал неприличный жест Соболеву
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Два дня понадобилось про-спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в десяти метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну, серьёзно?» — написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что у ЦСКА есть кадры, как защитник поправляет игровые шорты в раздевалке до начала дерби. 

«Можем предоставить, если коллегам они столь интересны. Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», — добавил Брейдо.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее в «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева.

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