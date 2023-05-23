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В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб готовится к заседанию контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Предоставим все необходимые материалы. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы», — заявил Зеленов журналистам. 

Встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте главный судья матча Сергей Карасёв удалил Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу за неспортивное поведение.

Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев. 

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» предоставит видео для КДК РФС с доказательствами того, что ️защитник ЦСКА Роша первым показал непристойный жест Соболеву.

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