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«Дай ударить»: ️защитник ЦСКА Роша первым показал непристойный жест Соболеву

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Столичный «Спартак» предоставит видео для контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) с доказательствами того, что ️защитник ЦСКА Роша первым показал непристойный жест Александру Соболеву.

По информации Telegram-канала «Дай ударить», Роша начал провоцировать Соболева и показывать непристойный жест. Красно-белые предоставят записи КДК.

На 69-й минуте игры Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее «Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ.

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