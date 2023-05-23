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«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ

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Столичные «Спартак» и ЦСКА обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Красно-белые просят рассмотреть эпизод с отменённым голом полузащитника Михаила Игнатова на 21-й минуте матча и неназначение 11-метрового удара за фол защитник ЦСКА Игоря Дивеева на хавбеке Романе Зобнине.

Армейцы попросили рассмотреть эпизод с удалением защитника Виллиана Роши и момент с назначенным пенальти на 87-й минуте.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что Соболев будет присутствовать на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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