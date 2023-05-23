Соболев посетит заседание КДК РФС по итогам матча с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет присутствовать на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Александр Соболев лично примет участие в заседании КДК РФС 24 мая», — цитирует руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте главный судья матча Сергей Карасёв удалил Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу за неспортивное поведение.

Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.