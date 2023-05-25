«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до лета 2024 года

Московский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 34-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

После 28 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.