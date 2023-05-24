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Лоськов: Дзюба встряхнул «Локомотив»

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Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Как работается с Дзюбой сейчас? Шикарно. Я скажу, что Дзюба встряхнул коллектив и в раздевалке, и вне её. Пару раз он уже напихал, так сказать, и люди чуть опустились. Сильнее Баринова? Баринов не такой, он больше на поле доказывает, а Дзюба может где-то и прикрикнуть. Это приносит результат. Авторитет главного тренера не задевает», — сказал Лоськов на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

20 мая председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 39 очками.

Ранее сообщалось, что Баринов продлит контракт с «Локомотивом».

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