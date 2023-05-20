В «Локомотиве» сообщили, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой
- РИА Новости
«Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Чтобы не усугубить, тренер предоставил ему паузу. «Рубин»? Думаю, в Казани Дзюбу вы не увидите. Наши переговоры с ним находятся на финишной прямой», — цитирует Нагорных Sport24.
В сезоне-2022/23 нападающий провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
Ранее Михаил Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустил матч 28-го тура РПЛ с «Факелом».