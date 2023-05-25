Алдонин заявил, что «Краснодар» является опасным соперником для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«ЦСКА будет готовиться к этому матчу с учётом своих возможностей и уже отлаженных схем, но с оглядкой на «Краснодар». Особенно учитывая то, с какой лёгкостью «быки» забивали в ворота «Ростова». Я смотрел этот матч, и мне понравилось, как команда Владимира Ивича вскрывала оборону ростовчан, как слаженно она действовала в нападении. Думаю, Владимиру Федотову определённо стоит присмотреться к атакующим репертуарам краснодарской команды. Поэтому, мягко говоря, для ЦСКА «Краснодар» как соперник — не подарок», — сказал Алдонин RT.

Встреча состоится в субботу, 27 мая, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт в Краснодаре.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками располагается на шестой строчке.

Ранее Алдонин заявил, что у ЦСКА нет права на ошибку в матче с «Краснодаром».