Алдонин: у ЦСКА нет права на ошибку в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Команда Владимира Ивича подходит к матчу с ЦСКА в очень хорошем настроении. Они разгромили одного из претендентов на серебро — «Ростов». И мне кажется, травмы Джона Кордобы и Кайо Панталеана не скажутся на игре «быков», так как у команды в данный момент всё получается. Нас ждёт чрезвычайно интересная игра. Учитывая, что ЦСКА проиграл дерби и у них нет права на ошибку.

Поэтому, я думаю, обе команды выпустят на эту игру всех сильнейших футболистов. Для армейцев этот матч важен тем, что на кону стоят серебряные медали РПЛ. Для «Краснодара», хоть он не в гонке за награды, это престиж. Обыграть московский клуб, да ещё и одного из лидеров чемпионата, всегда почётно. Потому экспериментов в составах команд мы не увидим. Могут быть так или иначе точечные замены, но что касается ключевых игроков, то они выйдут биться против друг друга», — заявил Алдонин RT.

Встреча состоится в субботу, 27 мая, и начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт в Краснодаре.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 очками располагается на шестой строчке.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ.