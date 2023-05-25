Юрист заявил, что Роше может грозить до четырёх матчей дисквалификации за слова о Соболеве

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что грозит защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше, если будет доказано, что он назвал нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева «клоуном» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Роше может грозить от двух до четырёх матчей дисквалификации, а также штраф в размере 50 тыс. рублей, если будет доказано, что он назвал Соболева «клоуном». Дисквалификация является обязательным последствием этого нарушения, а штраф накладывается на усмотрение КДК», — заявил Прокопец «Чемпионату».

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку Роше и дисквалифицировал Соболева на четыре игры РПЛ.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и Соболева.

Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев. В свою очередь, игрок красно-синих был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 180 тыс. рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ.