Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЦСКА удовлетворены решением КДК РФС отменить красную карточку Роше

Короткая ссылка
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку защитнику Виллиану Роше.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определённой мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

При этом нам ещё предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне. Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам.

Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку. Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС. Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам — был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера.

Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», — сказал Брейдо RT.

Ранее сообщалось, что бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает несправедливой отмену дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить