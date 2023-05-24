В ЦСКА удовлетворены решением КДК РФС отменить красную карточку Роше

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку защитнику Виллиану Роше.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определённой мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

При этом нам ещё предстоит помочь Виллиану избежать надуманного наказания из-за неверно истрактованных слов в микст-зоне. Тут считаем важным отметить, что инициатива по открытию нового делопроизводства лежит на «Спартаке». Нам сложно понять такое внимание к нашим игрокам.

Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку. Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС. Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам — был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера.

Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», — сказал Брейдо RT.

Ранее сообщалось, что бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает несправедливой отмену дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.