Агкацев не посрамил: «Краснодар» отстоял ничью в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА после удаления Литвинова

«Краснодар» и ЦСКА разошлись миром в 29-м туре РПЛ. Несмотря на кадровые проблемы, подопечные Владимира Ивича до перерыва смотрелись предпочтительнее и создали пару опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева. В частности, Мозес Кобнан из убойной позиции пробил в штангу. Характер матча изменился после удаления Вячеслава Литвинова за опасный подкат в голень Саше Зделару. В большинстве армейцы прибавили и попытались вырвать победу, но Станислав Агкацев совершил три потрясающих сейва и фактически помог «Спартаку» в борьбе за серебряные медали.

Противостояние «Краснодара» и ЦСКА в 29-м туре РПЛ превратилось в одно из ключевых в борьбе за медали. Москвичи в предыдущем туре имели возможность окончательно убить интригу как минимум в сражении за серебро, но уступили «Спартаку» и тем самым лишь возродили её. Теперь им необходимо было побеждать самим, ведь в случае любой потери очков армейцев мог опередить «Спартак», которому предстояло встретиться с куда более скромным соперником — «Нижним Новгородом».

Матч в Краснодаре был вдвойне интересен ещё и по той причине, что оказался своеобразной репетицией финала Кубка России, ведь 11 июня эти же коллективы поспорят за трофей в «Лужниках». Всего же в текущем сезоне во всех соревнованиях они сойдутся друг с другом пять раз.

Москвичи подошли к очередному матчу в идеальном состоянии, и Владимир Федотов не стал менять стартовый состав, который определил на дерби. К тому же на руку ему пошла отмена дисквалификации Виллиана Роши, без которого оборону команды уже сложно себе представить.

Южане, напротив, понесли серьёзные потери. Компанию травмированным Кади Боржесу и Никите Кривцову в клубном лазарете составили лучший бомбардир команды Джон Кордоба и ключевой центральный защитник Кайо Панталеан. Его напарник Хуниор Алонсо отправился на родину из-за рождения ребёнка. В результате Владимиру Ивичу пришлось выпустить в центре обороны Вячеслава Литвинова и 18-летнего дебютанта Георгия Арутюняна, который ранее выступал лишь за фарм-клуб в Первой лиге. На острие же вышел новичок Мозес Кобнан.

Казалось, с такими проблемами с составом хозяевам сложно будет остановить донельзя мотивированного оппонента. Однако на деле первый тайм полностью прошёл под их диктовку. Подопечные Ивича проводили одну атаку за другой и почти не позволяли армейцам организовывать собственные контрвыпады.

Из глубины здорово выполнял умные передачи вперёд Эдуард Сперцян, на помощь которому опускался Кевин Ленини. На чужой половине, несмотря на противодействие Игоря Дивеева и Роши, регулярно цеплялся за мяч Мозес. Но южане всё же чаще пытались растянуть оборону ЦСКА через фланги. Особенно активно они давили на правый, где в поддержку Олакунле Олусегуну поднимался Кристиан Рамирес. Их связка работала, и нигериец несколько раз на скорости уходил от опекунов.

Один из подобных эпизодов едва не привёл к голу «Краснодара». Африканец убежал от Дивеева и выполнил прострел во вратарскую на Мозеса. Кобнан оказался в полном одиночестве, но с пары метров угодил в штангу.

Справа же неплохо смотрелся Алексей Ионов, который пользовался перегрузами на противоположном краю и врывался в свободные зоны на своём фланге. Например, в самом дебюте он легко обыграл молодого Мойзеса и мощно пробил в ближний угол, но Игорь Акинфеев справился с угрозой.

А вот у красно-синих не получалось ничего. Они ненадолго забрали мяч под контроль лишь по истечении получаса встречи, но не создали ни одного опасного момента. Запомнился лишь проход Фёдора Чалова и немного неточный обводящий выстрел в дальний угол из пределов штрафной. Однако в целом гости до перерыва не нанесли ни одного удара в створ, зато допустили огромное количество брака. Да и центральные защитники хозяев смотрелись надёжно и не допускали ошибок. В частности юный Арутюнян действовал очень спокойно и выиграл большую часть единоборств у Чалова. Также он продемонстрировал наличие отменного первого паса.

Вторая половина началась с ещё одного упущенного южанами голевого шанса. Отличную возможность огорчить Акинфеева вновь упустил Мозес. В штрафной он легко ушёл от Роши, но не попал в створ.

Однако вскоре произошёл эпизод, который полностью перевернул ход матча. До того игравший безупречно Литвинов на своей половине поля неосмотрительно пошёл в подкат против Зделара и шипами бутсы врезался ему прямо в голень. Кирилл Левников сначала показал нарушителю жёлтую, но тут же получил совет от коллег на VAR посмотреть повтор. Сделав это, судья удалил Вячеслава.

Произошедшее нанесло серьёзный удар по «Краснодару». Команда вынуждена была отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на обороне. Ивичу же предстояло как-то закрыть центр защиты, ведь исполнителей нужного амплуа у него в запасе не осталось. В результате пару Арутюняну составил Петров, который ранее ни разу в клубной карьере не играл на данной позиции. Сомневаться в самоотверженности ветерана клуба не приходилось, однако физических данных ему явно не хватало. С ростом 175 см Сергею крайне сложно было сдерживать высоких нападающих.

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ЦСКА логично усилил давление на его зону и максимально упростил игру, сделав ставку на выносы вперёд. Фактически гости перестроились на схему с двумя центральными защитниками, а Мойзес принялся регулярно подниматься вперёд по левому краю и выполнять подачи в штрафную.

Армейцы вполне могли вырвать необходимую победу, если бы не мастерство Станислава Агкацева, который в тяжёлый для южан момент совершил три потрясающих сейва. Сначала он идеально занял позицию на «ленточке» и парировал удар головой Заболотного с линии вратарской после подачи углового. Перепрыгнул форвард как раз Петрова. Затем голкипер вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Чалова. И опять нападающему позволили угрожать чужим воротам с близкой дистанции.

Наконец, последнее и самое главное спасение Станислав совершил в добавленное арбитром время. Армейцы заработали опаснейший стандарт, но Иван Обляков и Хесус Медина, как правило, исполняющие их, были уже заменены. Ответственность на себя взял Дивеев и мощным выстрелом отправил снаряд точно под планку. Однако Агкацев и здесь занял идеальную позицию и выручил партнёров.

Таким образом, ЦСКА, проведя в большинстве почти 40 минут, так и не смог вынудить «Краснодар» капитулировать. Более того, красно-синие в последний раз обыгрывали соперника на выезде ещё в 2017-м. «Спартак» же получил отличную возможность в случае победы над «Нижним Новгородом» подняться на вторую строчку.