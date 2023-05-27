Быстров: для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня в «Лужниках»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня с ЦСКА в «Лужниках». Если меня руководство позовёт посмотреть игру на стадион, то даже оформлю карту болельщика», — цитирует Быстров «СЭ».

27 мая «Краснодар» на своём поле примет ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.

11 июня команды встретятся друг с другом в суперфинале Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина исполнит гимн страны перед суперфиналом Кубка России по футболу.