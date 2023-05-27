Пономарёв считает, что ЦСКА победит «Краснодар» со счётом 1:0

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Краснодар» находится в отличной форме. ЦСКА же проведёт тяжёлый матч на выезде. Если они сыграют вничью, а «Спартак» выиграет «Пари НН», то красно-белые поднимутся на второе место. Поэтому армейцам нужна только победа. Счёт будет 1:0 в их пользу», — цитирует ветерана Betonmobile.

27 мая «Краснодар» на своём поле примет ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» — шестой (46 баллов).

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина исполнит гимн страны перед суперфиналом Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.