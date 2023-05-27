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Яковлев заявил, что при Федотове игроки ЦСКА стали дружнее

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Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о влиянии Владимира Федотова на игроков армейского клуба.
Яковлев заявил, что при Федотове игроки ЦСКА стали дружнее
  • РИА Новости

«Тренер убеждён: чем дружнее коллектив, тем больших результатов добьётся команда. Помимо общего стола в столовой, который появился при Федотове, команда в целом стала дружнее. Ребята чаще собираются в свободное время», — цитирует Яковлева Sport24.

27 мая «Краснодар» на своём поле примет ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» — шестой (46 баллов).

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина исполнит гимн страны перед суперфиналом Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

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