Яковлев заявил, что при Федотове игроки ЦСКА стали дружнее
- РИА Новости
«Тренер убеждён: чем дружнее коллектив, тем больших результатов добьётся команда. Помимо общего стола в столовой, который появился при Федотове, команда в целом стала дружнее. Ребята чаще собираются в свободное время», — цитирует Яковлева Sport24.
27 мая «Краснодар» на своём поле примет ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» — шестой (46 баллов).
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина исполнит гимн страны перед суперфиналом Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.