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Яковлев: этот сезон — один из лучших в карьере Чалова

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Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о своём бывшем одноклубнике Фёдоре Чалове.
Яковлев: этот сезон — один из лучших в карьере Чалова
  • РИА Новости

«Феде надо было просто перезапуститься, убрать лишние мысли из головы. В «Базеле» он расслабился, раскрепостился, начал получать удовольствие от футбола. Этот сезон — один из лучших в его карьере», — цитирует Яковлева Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 28 играх РПЛ, побив свой рекорд по голам в лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидером списка является форвард «Зенита» Малком, забивший 23 мяча. Второй — нападающий «Спартака» Квинси Промес (20).

Ранее Чалов заявил, что не думает о бомбардирской гонке РПЛ.

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