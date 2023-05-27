Яковлев: этот сезон — один из лучших в карьере Чалова

Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари НН», высказался о своём бывшем одноклубнике Фёдоре Чалове.

«Феде надо было просто перезапуститься, убрать лишние мысли из головы. В «Базеле» он расслабился, раскрепостился, начал получать удовольствие от футбола. Этот сезон — один из лучших в его карьере», — цитирует Яковлева Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 28 играх РПЛ, побив свой рекорд по голам в лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидером списка является форвард «Зенита» Малком, забивший 23 мяча. Второй — нападающий «Спартака» Квинси Промес (20).

Ранее Чалов заявил, что не думает о бомбардирской гонке РПЛ.