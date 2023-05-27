Масалитин: ЦСКА кровь из носу надо одерживать победу над «Краснодаром»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче между армейцами и «Краснодаром» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА нужно побеждать, если команда хочет претендовать на серебряные медали. Надо доказать болельщикам, что со «Спартаком» была осечка. Армейцам кровь из носу надо одерживать победу», — цитирует Масалитина «Евро.Футбол.Ру».

27 мая «Краснодар» на своём поле примет ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» — шестой (46 баллов).

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».