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«Спартак» запросил у РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева.
«Спартак» запросил у РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева
  • РИА Новости

«Когда полный текст решения будет готов, отправим», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

После дерби в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1) Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

Ранее сообщалось, что Александр Тарханов поддержал наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после его критики в адрес нападающего московского клуба Александра Соболева.

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