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Тарханов: Абаскаль указал Соболеву, что подошёл к красной черте

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Российский тренер Александр Тарханов поддержал наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после его критики в адрес нападающего московского клуба Александра Соболева.
Тарханов: Абаскаль указал Соболеву, что подошёл к красной черте
  • Gettyimages.ru

«Я в принципе с Гильермо согласен. Какой смысл тогда держать в команде такого игрока? Сегодня дали четыре игры дисквалификации, до этого — шесть, завтра могут и на больший срок отстранить. Но если «Спартак» на Александра надеется, а он не играет по причине своей несдержанности, то, сами понимаете. Так что Абаскаль указал Соболеву, что подошёл к красной черте», — приводит слова Тарханова Bobsoccer.ru.

После дерби в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1) Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

После 28 туров РПЛ красно-белые набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от красно-синих, располагающихся на второй строчке, на одно очко.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

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