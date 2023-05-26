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Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ
  • РИА Новости

«Сумеет ли ЦСКА в преддверии игры с «Краснодаром» прийти в себя после осечки в дерби со «Спартаком»? Футболисты — люди, привыкшие как побеждать, так и уступать. Это часть их профессии. Есть такой закон: как только матч закончился, ты должен его забыть. Более того, армейцы остались на втором месте и имеют возможность самостоятельно решать судьбу серебра, хотя их и ждут две встречи с довольно сильными соперниками.

Что касается дерби, «Спартак» взял верх за счёт того, что прибавил в концовке, но в целом подопечные Владимира Федотова выглядели неплохо и поражения не заслуживали. Конечно, неприятно допускать осечку, когда находишься на хорошем ходу, но нет ни одной серии, которая бы не заканчивалась. Одна неудача не способна пошатнуть уверенность в себе как коллектива в целом, так и отдельных исполнителей.

А «Краснодар» может стать для красно-синих стилистически удобным оппонентом, ведь им будет противостоять атакующая команда, которая, скорее всего, с первых минут пойдёт вперёд, начнёт раскрываться и оставлять свободные зоны. ЦСКА в последнее время прилично смотрится как раз в тех матчах, когда соперник берёт инициативу в свои руки, а не стоит в своей штрафной в полном составе. Поэтому москвичи должны набрать три очка. Я бы их назвал фаворитами в борьбе за вторую строчку», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев поделился мнением о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.

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