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Ловчев: Федун и «Спартак» — очень далёкие друг от друга вещи

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.
Ловчев: Федун и «Спартак» — очень далёкие друг от друга вещи
  • РИА Новости

«Мне непонятно, почему в «Спартаке» находятся защитники такого низкого уровня. Наверное, это можно объяснить тем, что у них хорошие агенты. Тогда получается, что руководство клуба безобразное. 

Об этом говорили всегда. Ещё с тех времён, когда командой руководил Леонид Федун. Который, кстати, для меня вообще не футбольный человек. Он владел таким достоянием, но при этом не здоровался с Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. И ни разу не смог найти время для разговора с Никитой Павловичем Симоняном. Поэтому Федун и «Спартак» — очень далёкие друг от друга вещи.

Сейчас его нет, и слава богу. Зато везде есть Зарема, которая позволяет себе высказываться о таком клубе, как «Спартак», — заявил Ловчев RT.

Ранее Ловчев раскритиковал капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию. 

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