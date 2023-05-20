Ловчев: Федун и «Спартак» — очень далёкие друг от друга вещи

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.

«Мне непонятно, почему в «Спартаке» находятся защитники такого низкого уровня. Наверное, это можно объяснить тем, что у них хорошие агенты. Тогда получается, что руководство клуба безобразное.

Об этом говорили всегда. Ещё с тех времён, когда командой руководил Леонид Федун. Который, кстати, для меня вообще не футбольный человек. Он владел таким достоянием, но при этом не здоровался с Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. И ни разу не смог найти время для разговора с Никитой Павловичем Симоняном. Поэтому Федун и «Спартак» — очень далёкие друг от друга вещи.

Сейчас его нет, и слава богу. Зато везде есть Зарема, которая позволяет себе высказываться о таком клубе, как «Спартак», — заявил Ловчев RT.

Ранее Ловчев раскритиковал капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию.