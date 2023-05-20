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Ловчев: Джикия — не лидер «Спартака», он играет сам по себе

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию.
Ловчев: Джикия — не лидер «Спартака», он играет сам по себе
  • РИА Новости

«Когда я смотрю на оборону «Спартака», не вижу там классных игроков. Многие считают Георгия Джикию игроком высокого уровня. Я так не думаю. Да, он надёжный, он лучше других защитников красно-белых, но он не лучший.

Я не могу его сравнить, например, с Неманьей Видичем, который пришёл в «Спартак» и организовал всю оборону, всех расставил и объяснил партнёрам, как действовать. Он был настоящим лидером. А Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов. Сыгранности нет. Поэтому «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев перед матчем 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА сравнил атакующие линии команд.

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