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Ловчев: не стоит думать, что у ЦСКА атакующая линия сильнее, чем у «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев перед матчем 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА сравнил атакующие линии команд.
Ловчев: не стоит думать, что у ЦСКА атакующая линия сильнее, чем у «Спартака»
  • РИА Новости

«Если говорить об атакующих качествах обеих команд, то ЦСКА будет играть более раскрепощённо, потому что у них всё в порядке в обороне, в отличие от «Спартака». У них защита играет без той суеты, что царит в спартаковской штрафной. Я уже не говорю про то, что у армейцев в воротах надёжный Игорь Акинфеев. Поэтому они могут себе позволить больше обращать внимания на атаку.

Но не стоит думать, что у армейцев атакующая линия сильнее, чем у «Спартака». У красно-белых она всё-таки лучше, если брать отдельных игроков. Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев — эти ребята сильнее Фёдора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова. Они гораздо результативнее и опаснее.

Поэтому Абаскаль даст установку игрокам держать мяч на чужой половине поля, чтобы создавалось больше моментов у чужих ворот. Два-три забьют, и уже можно рассчитывать на победу или как минимум ничью. Всё будет зависеть от реализации», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

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