Metaratings: Абаскаль согласился с приобретением «Спартаком» нового защитника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласовал покупку нового защитника столичным клубом.

Как сообщает Metaratings, поиском нового футболиста занимается агент Абаскаля Тим Мешедер.

По информации источника, Абаскаль попросил руководство красно-белых приобрести несколько футболистов — на позиции опорного полузащитника, центрального атакующего хавбека и нападающего.

После 28 туров РПЛ красно-белые набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от красно-синих, располагающихся на второй строчке, на одно очко.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.