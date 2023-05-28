Гол Прохина принёс победу «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом»

«Ростов» на своём поле нанёс поражение «Ахмату» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на «Ростов Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Валерия Карпина.

В составе победителей мячи забили Егор Голенков (6-я, 11-я минуты), Данила Прохин (73-я). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32-я), Владислав Карапузов (40-я).

Главный арбитр матча Виталий Мешков показал 14 жёлтых карточек, две из которых превратились в красные. С поле был удалён игрок команды из Грозного Артём Тимофеев (69-я).

«Ростов» с 53 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (49) располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что в концовке первого тайма матча «Ростов» — «Ахмат» произошла потасовка между игроками.