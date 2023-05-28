Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гол Прохина принёс победу «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом»

Короткая ссылка
«Ростов» на своём поле нанёс поражение «Ахмату» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Прохина принёс победу «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом»
  • РИА Новости

Игра на «Ростов Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Валерия Карпина.

В составе победителей мячи забили Егор Голенков (6-я, 11-я минуты), Данила Прохин (73-я). У проигравших отличились Гамид Агаларов (32-я), Владислав Карапузов (40-я).

Главный арбитр матча Виталий Мешков показал 14 жёлтых карточек, две из которых превратились в красные. С поле был удалён игрок команды из Грозного Артём Тимофеев (69-я).

«Ростов» с 53 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (49) располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что в концовке первого тайма матча «Ростов» — «Ахмат» произошла потасовка между игроками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить