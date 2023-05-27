Семак — о матче с «Сочи»: немножко не хватило для победы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче 29-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Немножко не хватило для победы. Будем готовиться к следующему матчу. Кому удалось себя проявить? Все игроки, которые выходили на поле, старались. Кто‑то готов лучше, кто‑то хуже», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1. В составе черноморской команды мяч забил Артур Юсупов (1-я минута). У сине-бело-голубых отличился Густаво Мантуан (50-я).

Коллектив Сергея Семака (67 очков) досрочно выиграл РПЛ. «Сочи» (38) занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб сделает всё возможное для сохранения Мантуана в команде.