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Салихова — о сезоне «Спартака»: голову пеплом посыпать точно не нужно

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги выступления красно-белых в сезоне-2022/23.
Салихова — о сезоне «Спартака»: голову пеплом посыпать точно не нужно
  • РИА Новости

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Встреча 30-го тура Российской премьер-лиги в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Спартак», набравший 54 очка, занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).

Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».

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