Акинфеев: сезон достаточно хороший, но ключевой матч для меня — суперфинал Кубка России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление армейского клуба в сезоне-2022/23.

«Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких‑то матчей… Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Ничего страшного, завоевали серебро. Сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня — 11 июня», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе армейского клуба мячи забили Хесус Медина (11-я минута), Фёдор Чалов (17-я, пенальти; 33-я), Виллиан Роша (25-я).

У «Ростова» отличился Евгений Чернов (78-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России. «Ростов» с 53 очками остался на четвёртом месте.

Ранее «Спартак» выиграл бронзовые медали РПЛ в сезоне-2022/23.