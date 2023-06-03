Кучаев не смог самостоятельно покинуть поле после первого тайма матча с «Ростовом»

Полузащитник Константин Кучаев получил травму в матче 30-го тура чемпионата России.

Кучаев после свистка арбитра на перерыв акцентировал внимание на боли в левой ноге. Тренерский штаб ЦСКА помог игроку покинуть поле.

Матч проходит на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт после первого тайма — 4:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе армейского клуба мячи забили Хесус Медина (11-я), Фёдор Чалов (17-я пенальти, 33-я) и Виллиан Роша (25-я).

Ранее тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии главного наставника команды Владимира Федотова на результаты клуба.