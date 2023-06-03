Гришин: в следующем сезоне ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии главного наставника команды Владимира Федотова на результаты клуба.

«Федотов — сильный тренер. ЦСКА прогрессирует, и это заслуга тренера. Федотов наравне с Семаком — лучшим тренером РПЛ. В следующем сезоне армейцы смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство!» — цитирует Гришина Sport24.

4 июня состоится последний тур чемпионата России сезона-2022/23. ЦСКА на своём поле примет «Ростов». Матч начнётся в 17:00 мск. Если армейцы выиграют игру, то станут серебряными призёрами РПЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ.