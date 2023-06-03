Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Короткая ссылка
ЦСКА и «Ростов» назвали игроков, которые попали в стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.
ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости

С первых минут у ЦСКА появятся Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

У «Ростова» на поле выйдут Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 17:00.

Ранее «Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить