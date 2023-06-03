ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
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С первых минут у ЦСКА появятся Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.
У «Ростова» на поле выйдут Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 17:00.
Ранее «Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.