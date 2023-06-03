«Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
- РИА Новости
В составе «Крыльев» матч с первых минут начнут: Фролов, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Гарре, Шитов.
За «Спартак» выйдут: Максименко, Чернов, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес.
Встреча между командами пройдёт 3 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.
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