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«Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости

В составе «Крыльев» матч с первых минут начнут: Фролов, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Гарре, Шитов.

За «Спартак» выйдут: Максименко, Чернов, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес.

Встреча между командами пройдёт 3 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Рауль Рианчо заявил, что чемпионат России по футболу стал слабее.

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