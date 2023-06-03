Рианчо заявил, что чемпионат России по футболу стал слабее

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что за год без еврокубков Российская премьер-лига (РПЛ) стала слабее.

«Чемпионат России стал слабее, и это логично. Местные соревнования должны подкрепляться европейскими турнирами, на которых вы будете соревноваться с другими странами, соревноваться с сильнейшими», — цитирует Рианчо Metaratings.

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза, а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления на международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.