Бабаев: думаю, в ближайшее время возврат российских клубов в еврокубки невозможен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления на международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА).

30 мая стало известно, что следующий учебно-тренировочный сбор сборная России проведёт осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в команду наибольшее количество футболистов.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил против отстранения российских команд от международных соревнований.