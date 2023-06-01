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Бабаев: думаю, в ближайшее время возврат российских клубов в еврокубки невозможен

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
Бабаев: думаю, в ближайшее время возврат российских клубов в еврокубки невозможен
  • РИА Новости

«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления на международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА).

30 мая стало известно, что следующий учебно-тренировочный сбор сборная России проведёт осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в команду наибольшее количество футболистов.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил против отстранения российских команд от международных соревнований.

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