Клаудиньо — об отстранении российских команд: неправильно наказывать таким образом

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил против отстранения российских команд от международных соревнований.

«Не понимаю, при чём тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления на международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что в CAS не считают дискриминационным отстранение российских клубов от турниров УЕФА.