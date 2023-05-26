В CAS не считают дискриминационным отстранение российских клубов от турниров УЕФА

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили решение об отстранении российских клубов от турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В мотивировочной части постановления CAS говорится, что данное решение принималось «в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах» и было нужно «для достижения уставных целей» организации.

«Оно было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований. Решение не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства.

Оно не было непропорциональным или дискриминационным и находится в пределах усмотрения УЕФА», — цитирует РИА Новости выдержку из постановления.

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

В июле того же года CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также московских ЦСКА и «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления в международных турнирах, наложенный УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.