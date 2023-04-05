РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд

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Российский футбольный союз (РФС) продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА по возвращению российских команд к международным соревнованиям.
РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд
  • РИА Новости

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы. Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются», — приводит РИА Новости заявление службы коммуникаций РФС.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России.

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