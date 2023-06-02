«Играть с колёс тяжело»: Гуренко — о жалобах Карпина, мотивации ЦСКА, невезении Писарского и доверии к Абаскалю

Многочасовые переезды крайне негативно сказываются на форме спортсменов, поэтому досаду Валерия Карпина на этот счёт можно понять. Такое мнение в интервью RT высказал тренер Сергей Гуренко. По его словам, наставник команды проделал хорошую работу и заслуживает похвалы даже в том случае, если «Ростов» не завоюет медали. Специалист также объяснил, в чём ЦСКА превзошёл «Спартак» весной, отверг предположение об отсутствии мотивации в борьбе за серебро и рассказал, почему Владимир Писарский никак не может отличиться в РПЛ после перехода в «Крылья Советов».

«Карпину за сезон уже можно поставить плюс»

— Можно ли назвать ЦСКА фаворитом центрального матча заключительного тура РПЛ с «Ростовом»?

— Поскольку команды сейчас лишены возможности выступать в еврокубках, значимость медалей национального чемпионата снизилась. Одно дело, когда раньше решалось, кто из них в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а другое, когда просто распределяют серебро и бронзу. Разница не столь велика. Но фаворитами я бы всё-таки назвал армейцев. Во-первых, они играют дома, во-вторых, набрали отличный ход, в-третьих, по весне демонстрируют симпатичный футбол.

— Учитывая тот факт, что подопечным Владимира Федотова и Валерия Карпина необходима победа, чтобы не зависеть от «Спартака», болельщики гарантированно увидят открытый футбол?

— Игра точно получится интересной. Думаю, южане попытаются атаковать. Будет много передач в штрафную и борьбы. С другой стороны, москвичам только того и надо. Они любят использовать пустоты на чужой половине и врываться в свободные зоны. При этом «Ростов» ни в коем случае нельзя назвать закрытым коллективом. Поэтому матч выйдет с большим количеством моментов и голов.

По последним встречам многие недовольны жёлто-синими и считают, что им помогают судьи. Я с этим не согласен. Они заслуженно располагаются в пятёрке лучших. Да, подопечные Карпина зарабатывают больше всех пенальти, но это свидетельствует только об одном: они часто доставляют мяч в штрафную. А с введением VAR количество ошибок значительно уменьшилось. Плюс идеально работает фактор Николая Комличенко, который постоянно навязывает защитникам борьбу. Поэтому, повторюсь, всё справедливо.

— Врач «Ростова» заявил, что форвард имеет шанс восстановиться от травмы к игре с ЦСКА. Может ли его возвращение стать решающим фактором?

— Разумеется. Комличенко — нападающий, который не позволяет защитникам спать спокойно и регулярно оказывает на них давление. И что немаловажно, он зачастую выходит победителем из этих дуэлей. Я бы назвал Николая ключевым футболистом команды и одним из лучших на своей позиции в России. Без него южане испытывают сложности, что показали результаты встреч, которые он вынужденно пропускал.

В матче с армейцами он будет навязывать борьбу Игорю Дивееву, Виллиану Роше и Мойзесу. У Комличенко есть всё, чтобы в тот или иной момент заставить их ошибиться и, например, заработать очередной пенальти. Он способен как продавить оппонентов, так и выполнить скидку на партнёров. Отсюда рекорд «Ростова» по 11-метровым. Плюс в обойме есть Егор Голенков, оформивший дубль в противостоянии с «Ахматом». В Москве Карпин вполне способен использовать их и в дуэте.

— По последним матчам у вас не складывалось впечатления, что у футболистов ЦСКА накопилась усталость?

— Если брать предыдущую встречу, следует скорее говорить не о слабостях красно-синих, а о силе «Краснодара», поскольку вторую часть сезона под руководством Владимира Ивича команда проводит очень сильно. Они немного изменили стиль и начали больше играть вперёд. Стало меньше контроля, зато увеличилось число вертикальных передач. Это агрессивный атакующий футбол. В чём-то южане копируют ЦСКА.

Именно поэтому будет интересно посмотреть на их противостояние в финале Кубка страны. А об усталости армейцев я бы говорить не стал. Скорее речь идёт о стечении обстоятельств. К тому же Владимир Федотов в последних встречах практически не меняет стартовый состав — на поле с первых минут выходят одни и те же исполнители. Но в последнем туре главную роль будет играть психология, ведь на один матч всегда можно настроиться, даже если сил нет.

— На красно-синих может сказываться близость решающего поединка Кубка России? Всё же на кону стоит трофей, тогда как в чемпионате выше второго места не поднимешься.

— Вряд ли. У футболистов немного другое мышление. У тебя игра сегодня, и ты не думаешь о том, что будет завтра. Нужно одерживать победу и закрывать вопрос. Плюс до финала ещё достаточно времени, и у ЦСКА будет возможность восстановиться. Да и порой, когда набираешь ход, даже проще, если матчи следуют один за другим. Нет времени задумываться. Беречь силы на решающую игру Кубка парни Федотова точно не станут.

— На ваш взгляд, для футболистов ЦСКА и «Спартака» вообще имеет определяющее значение, серебро они возьмут или бронзу?

— Они всегда хотят выигрывать и завоёвывать награды. Конечно, занять второе место почётнее, нежели третье. Тем более в заключительном туре предстоит определить лишнего, который не поднимется на пьедестал по итогам национального первенства. Но, повторюсь, с исключением российских клубов из еврокубков утеряна очень важная мотивация. Раньше все сражались не только за медали, но ещё и за возможность защищать честь страны на международной арене и, конечно, за большие деньги.

— У южан в любом случае проблем с настроем возникнуть не должно, ведь для них попадание в тройку окажется серьёзным достижением.

— В такой ситуации главное — не перегореть. С другой стороны, им терять нечего. Жёлто-синим необходимо набирать три очка, и они это прекрасно знают. С точки зрения психологии, им в какой-то степени будет даже легче, чем ЦСКА.

— Станет ли для «Ростова» роковой дисквалификация капитана Данила Глебова? Может ли это привести к тому, что соперники легко будут проходить опорную зону с учётом того, как весной разыгрались Виктор Мендес и Саша Зделар?

— Попытка найти выход из сложившейся ситуации — одна из главных задач Карпина на заключительную встречу. Разумеется, ни одному наставнику не хочется терять ключевого исполнителя в столь ответственный момент. Фактически в Москве состоится матч года, который подведёт для обоих тренеров итоги проделанной работы. Не исключено, что наставник придумает нечто новое и сумеет озадачить Федотова. Он вполне может, например, уйти от излюбленной расстановки 4—3—3 с одним опорником, чтобы заменить Глебова если не качественно, то количественно.

— Не кажется ли вам, что зачастую Карпину сложно найти какие-то решения, так как он не обладает достаточной глубиной состава?

— Поэтому ему за этот сезон уже можно поставить плюс. Имея в распоряжении не самых сильных игроков, он до последнего борется за награды. Южане нашли собственный стиль и проповедуют его. А главное, он приносит очки. Конечно, случались и неудачные матчи, но без них никуда. В целом «Ростов» совершил большой шаг вперёд.

— После победы над «Ахматом» Карпин пожаловался, что его подопечным приходится постоянно совершать длинные выезды. Можно ли в том числе на это списать неудачные результаты в концовке?

— Данный фактор явно не идёт на пользу. Возможно, следовало изменить систему подготовки и, скажем, базироваться не только в родном Ростове-на-Дону, но перед выездными матчами отправляться в Подмосковье, чтобы не совершать длительные путешествия. Поверьте, многочасовые переезды крайне негативно сказываются на форме спортсменов. Играть с колёс тяжело, и я прекрасно понимаю коллегу. Но и «Краснодар» столкнулся с аналогичной проблемой.

«Спартак» остаётся командой настроения»

— Учитывая ничью с «Нижним Новгородом», можно ли назвать «Спартак» фаворитом противостояния с «Крыльями Советов»? Во-первых, сражающиеся за выживание самарцы донельзя мотивированы. Во-вторых, матч пройдёт на их территории.

— К сожалению, красно-белые в текущем сезоне крайне нестабильны. Вспомните, как в начале мая они отдали очки «Химкам», а в апреле вылетели из Кубка, уступив «Акрону». «Крылья» же устроит только победа, и настрой будет соответствующим. Располагающийся строчкой выше «Факел» померится силами с «Зенитом», но едва ли петербуржцы завершат сезон поражением. А потому у самарцев есть все шансы обойти конкурента и избежать стыков. Верю, что они в состоянии набрать три очка и оставить десятикратных чемпионов страны ни с чем.

— Если немного отойти от конкретной встречи, почему тот же ЦСКА весной собрал все свои очки, а «Спартак» регулярно оступается во встречах с середняками и аутсайдерами?

— Психология и недооценка. Зато на матчи с прямыми конкурентами мотивации у команды хоть отбавляй. Отсюда победы над «Краснодаром» и ЦСКА и достойная игра в противостоянии с «Зенитом». Когда же красно-белые выходят на поле с пониманием, что класс соперника ниже, им не хватает концентрации. Как только приходит мысль, что можно выиграть на одной ноге, начинаются проблемы. Один не добежал, второй недоработал. Из мелочей и складывается результат.

При этом подбор футболистов у ЦСКА и «Спартака» плюс-минус одинаковый. Но у армейцев есть бойцы по духу, которые других заводят и сами рубятся в каждом туре вне зависимости от того, кто на противоположной половине. А красно-белые остаются командой настроения. Возможно, ей не хватает лидеров. Да, есть Георгий Джикия... Александр Соболев? Не сказал бы. Всё же нападающие — зависимые фигуры. Очень важно, чтобы такой вожак имелся в центре.

Мне очень нравился «Спартак» в начале сезона, когда играл в основном молодыми россиянами. Очень запомнилось дерби с «Локомотивом» в первом круге. Тогда команда показала быстрый агрессивный футбол с большим количеством интересных ходов. Весной на поле стало появляться больше легионеров, и у москвичей что-то сломалось. Не хочу во всём винить иностранцев, просто констатирую факт.

— Возвращаясь к матчу в Самаре. Тот факт, что хозяевам самим необходимо идти вперёд и забивать, облегчит жизнь москвичам? Закрываться на своей половине у подопечных Игоря Осинькина не выйдет.

— «Крылья» могут взять верх исключительно за счёт характера. У них всё получится только в том случае, если они выдадут матч жизни, а не запрутся в обороне. Самарцам нужно брать пример с «Акрона»: выйти на поле с запредельными желанием и мотивацией. Понятно, что свободных зон у гостей будет гораздо больше, чем в предыдущем поединке. А потому быстрым футболистам, таким как Квинси Промес и Антон Зиньковский, придётся куда проще. У Абаскаля достаточно быстрых скоростных игроков.

— Кого, на ваш взгляд, испанцу следует выпустить на острие атаки с первых минут? Кейта Бальде в предыдущей встрече попал в основу, но растворился на поле. Более мощный Шамар Николсон выглядит предпочтительнее?

— В первую очередь тренеру необходимо понимать, кто с кем как взаимодействует и кто лучше друг другу подходит. На мой взгляд, выпускать двух мощных форвардов не всегда оправданно. Важно, чтобы на поле присутствовал нападающий, хорошо выглядящий в подыгрыше, умеющий опускаться в глубину. То есть Николсона и Бальде можно даже использовать в паре в надежде, что ямаец будет выигрывать борьбу, а сенегалец — поддерживать его и искать зоны. А если в концовке понадобится перейти на навал, «Спартак» это неплохо умеет. Хотя у красно-белых всегда имелись другие козыри: быстрая игра внизу, рывки за спину, проникающие передачи. В этом году они в ряде матчей демонстрировали такой футбол.

— В отсутствие Соболева игра красно-белых не показалась вам беззубой?

— Команде банально не хватало скорости. А не хватало её, поскольку не было пространства за спинами соперников. Нижегородцы сыграли низким блоком и лишили хозяев возможности выполнять пасы к своей штрафной. Но и «Спартак» действовал монотонно, давая соперникам время перекрыть все зоны.

С «Крыльями», как я уже говорил, будет легче. Но не могу сказать, что весной они демонстрировали плохой футбол. Очевидно, сказался уход зимой некоторых лидеров, восполнить потерю которых не успели.

— Владимир Писарский после перехода в «Крылья Советов» пока не забил ни одного мяча в РПЛ. Чем можно объяснить такой спад форварда?

— Думаю, прежде всего это вопрос психологии. Нападающие вообще люди, не поддающиеся логике. В один сезон он станет лучшим бомбардиром, а следующий закончит с нолём голов. Вспомните того же Гамида Агаларова. Поэтому я бы не стал ставить на Писарском крест. Он не играет хуже и не потерял мотивацию, просто мяч не залетает в ворота: то в штангу попадёт, то полетит выше. Остаётся только ждать, работать и терпеть. Защитникам в этом плане проще. Если человек отбирал мячи в одном коллективе, то продолжит делать это и в другом. Форвардам же тяжело отличаться стабильно.

— По информации СМИ, нидерландская прокуратура привлекла Промеса к уголовной ответственности за участие в контрабанде наркотиков. Может ли это негативно отразиться на его игре? Всё же трудно творить на поле, когда приходят такие новости с родины.

— Разумеется, такие вещи положительно не сказываются. Когда голова забита посторонними вещами, тебе и на тренировках сложнее отдаваться на 100%. Мысли заняты совсем не футболом, размышляешь о том, что случится дальше, как жить. Только Абаскаль определит, готов ли нидерландец психологически. Один в такой ситуации закроется и сбавит требования к себе, а другой, напротив, станет работать с удвоенным желанием.

— Если «Спартак» не возьмёт медали, растеряв очки в матчах с аутсайдерами, стоит ли отправить в отставку Абаскаля?

— Не нам судить. Есть руководство клуба, которое ставило цели перед началом сезона. Мы можем только догадываться. Красно-белые могут даже опуститься на четвёртое место в РПЛ, но испанцу продолжат доверять, поскольку команда добилась прогресса. «Спартак» — клуб непредсказуемый. Если спрашивать моего мнения, я бы поставил молодому коллеге три с плюсом. Всё же нельзя сказать, что красно-белые полностью провалились. Случались в их исполнении и яркие матчи. Но и четвёрки Гильермо не заслужил, поскольку его ребята регулярно теряли очки в тех ситуациях, когда не имели на это права.