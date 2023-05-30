Het Parool: Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде наркотиков

Полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг.

По информации Het Parool, две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Наркотики были украдены в июле 2019-го у торговца из Суринама, в связи с чем было совершено два убийства. Один из убитых — бывший профессиональный футболист Кельвин Мейнард. В списке причастных к краже фигурировало и имя игрока московского «Спартака», однако Промес заплатил «штраф» в €250 тыс.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что хочет перевезти маму в Россию.