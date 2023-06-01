Болельщики «Ростова» песнями проводили команду на матч 30-го тура РПЛ с ЦСКА

Фанаты «Ростова» проводили команду на заключительный, 30-й тур чемпионата России с ЦСКА.

Болельщики поприветствовали футболистов песней «Ростов-город», исполненной под аккордеон перед отправкой в аэропорт.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится в субботу, 3 июня, и начнётся в 17:00 мск.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с 53 очками располагается на четвёртой строчке. У «Спартака» — 54 очка и третья позиция.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.