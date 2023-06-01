Газзаев: у Щенникова были возможности перейти в любую другую команду, но он решил связать жизнь с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.

«Молодой Щенников был одним из самых перспективных футболистов, но этого игрока сильно замучили травмы. К сожалению, он так и не смог до конца раскрыть весь свой потенциал», — цитирует Газзаева Sport24.

Таким образом, по его словам, именно многочисленные травмы помешали воспитаннику армейского клуба раскрыть свой потенциал.

«У него были возможности перейти в любую другую команду, но он решил связать свою жизнь с ЦСКА», — заключил Газзаев.

32-летний защитник является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. Контракт Щенникова с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Всего за клуб защитник сыграл 390 матчей и завоевал девять трофеев.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал лучшего игрока и тренера в сезоне-2022/23 в Российской премьер-лиге.