Чалов назвал Малкома лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал лучшего игрока и тренера в сезоне-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов. Лучший тренер сезона в РПЛ? Федотов. Тяжело прийти и с ходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

28 мая форварда вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.