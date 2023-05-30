Орлов оценил шансы Малкома покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома в летнее трансферное окно.

«Малкома вызвали в сборную Бразилии. Повышает ли это вероятность его ухода из «Зенита»? Раз он игрок сборной Бразилии, на него должен быть спрос. Если он летом покинет клуб, это не станет сюрпризом», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

28 мая Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.