Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ
- РИА Новости
«Лучший игрок — Малком. Он лучше всех провёл чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды», — цитирует Бушманова Metaratings.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».
28 мая Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).
Ранее Малком рассказал об интересе со стороны ПСЖ.