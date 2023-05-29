Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок — Малком. Он лучше всех провёл чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды», — цитирует Бушманова Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

28 мая Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Малком рассказал об интересе со стороны ПСЖ.